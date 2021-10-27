金智媛合約到期不續約？S.A.L.T.娛樂否認：「與金智媛的專屬合約還在，現在不是討論續約的時間」

今日（27日）據韓媒 한국일보 報導：「金智媛與 S.A.L.T.娛樂合約已經到期，她決定不再續約，正在找尋新的東家。」

對此，S.A.L.T.娛樂方面也回應：「與金智媛的專屬合約還在，現在還不是討論續約等問題的時機。」



（圖源：TVdaily）

金智媛在去年2月與 S.A.L.T.娛樂簽訂專屬合約，該公司目前旗下有金晶和、朴信惠、金宣虎、金柱憲等演員。

而金智媛在2010年與 BIGBANG 拍攝 LG Lollipop 系列手機廣告，正式出道。之後通過電視劇《High Kick 3！短腿的反擊》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《阿斯達年代記》和《愛在大都會》等劇，獲得了大眾的喜愛。



（圖源：KBS《三流之路》劇照）



（圖源：Kakao《愛在大都會》劇照）

日前她也確定將與李民基、李伊、孫錫久搭擋JTBC新劇《我的解放日記》，這部講述三兄妹老大廉基貞（李伊 飾）、老二廉昌熙（李民基 飾）、忙內廉美貞（金智媛 飾）想要逃離沒有答案生活，和神秘外地人具氏（孫錫久 飾）之間的故事。達到極限的人生，即使沒有對策的處方，也想要擺脫「現在」的他們的解放期，融入了溫暖的笑容，給人帶來共鳴。



（圖源：Facebook@JTBC Drama）

（封面圖源： S.A.L.T.娛樂）

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