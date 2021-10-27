金智媛合约到期不续约？S.A.L.T.娱乐否认：「与金智媛的专属合约还在，现在不是讨论续约的时间」

今日（27日）据韩媒 한국일보 报导：「金智媛与 S.A.L.T.娱乐合约已经到期，她决定不再续约，正在找寻新的东家。」

对此，S.A.L.T.娱乐方面也回应：「与金智媛的专属合约还在，现在还不是讨论续约等问题的时机。」



（图源：TVdaily）

金智媛在去年2月与 S.A.L.T.娱乐签订专属合约，该公司目前旗下有金晶和、朴信惠、金宣虎、金柱宪等演员。

而金智媛在2010年与 BIGBANG 拍摄 LG Lollipop 系列手机广告，正式出道。之后通过电视剧《High Kick 3！短腿的反击》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《三流之路》、《阿斯达年代记》和《爱在大都会》等剧，获得了大众的喜爱。



（图源：KBS《三流之路》剧照）



（图源：Kakao《爱在大都会》剧照）

日前她也确定将与李民基、李伊、孙锡久搭挡JTBC新剧《我的解放日记》，这部讲述三兄妹老大廉基贞（李伊 饰）、老二廉昌熙（李民基 饰）、忙内廉美贞（金智媛 饰）想要逃离没有答案生活，和神秘外地人具氏（孙锡久 饰）之间的故事。达到极限的人生，即使没有对策的处方，也想要摆脱「现在」的他们的解放期，融入了温暖的笑容，给人带来共鸣。



（图源：Facebook@JTBC Drama）

（封面图源： S.A.L.T.娱乐）

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