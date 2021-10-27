金素妍有望加盟《九尾狐傳》第二季，與李棟旭&金汎合作！

今日據演藝界人士透露，金素妍將作為主演加盟tvN電視劇《九尾狐傳》第二部，隨後所屬社表示：「已經接到劇本，還未確定是否出演。 」

《九尾狐傳》去年播出第一部，講述定居城市的九尾狐和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事，最高收視率達到5.8%。 前不久剛剛宣佈將拍攝續集，但劇情方面不是延續第一季結尾的時間線，而是回溯到過去、講述九尾狐兄弟在日本殖民時期和朝鮮時代的故事。 據悉第二季一共16集、預計在2022年上半年播出，第三季還未確定播出時間。



（圖源：tvN《九尾狐傳》海報）

第一季中由李棟旭和金汎飾演九尾狐兄弟，曹寶兒飾演女主角，但早前曹寶兒已經宣佈不會繼續演第二季，正當大家猜測誰會是新的女主角時，今天的消息瞬間引起不少討論！

金素妍從去年接拍SBS電視劇《The Penthouse》開始人氣再迎高峰，不僅劇集達成了29.2%的超高收視率，金素妍塑造的千瑞璡也成為很多劇迷心中的經典惡女。



（圖源：IG@sbsdrama.official）

不過戲外的金素妍其實個性非常隨和善良，雖然新女主的角色設定還沒有公開，但已經有不少觀眾開始期待金素妍飾演的九尾狐！



（封面圖源：J WIDE Company，tvN《九尾狐傳》海報）

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