《Running Man》宋智孝金手又出現歷代級場面！魷魚遊戲也難不倒她：被自己的超強好運嚇到腿軟～

如果智孝去《魷魚遊戲》一定可以救活20幾個人～，超強直覺讓成員跟工作人員全部當場嚇傻。（玻璃橋真實版也好刺激）

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》的最新一集（10月24日）中，再次挑戰熱門韓劇《魷魚遊戲》裡的生存遊戲，將玻璃橋（墊腳石橋）製作成真實版呈現，以木板代替，雖然高度不高，但卻營造出讓參賽者感到害怕的氛圍，觀眾們看了也跟著緊張。

遊戲過程都分成兩隊進行，宋智孝這一隊雖然人數較少，但卻靠著她的超強好運，連連過關，成員們也不敢置信，工作人員更是驚呼連連！



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

▼智孝神直覺發威！玩魷魚遊戲生存力滿點，雖然猜中卻也嚇到腿軟在地。



▼智孝一路過關展現帥氣姿態！0.7%的成功機率把製作單位全嚇呆。



製作單位陷入混亂，真的沒想到智孝會連過7格（連過3格就已經超強了!!!），成員反應&網友留言：「智孝真的太帥了」、「參加《魷魚遊戲》一定能多救活20幾個人」、「太誇張了，是已經知道答案了吧」、「不愧是金手」、「我們Ace智孝回歸了，看得起雞皮疙瘩，超厲害呢！」、「RM兩大極端 智孝-金手vs光洙-臭手」

（封面圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

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