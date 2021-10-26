又長大了不少的國民三胞胎！老二民國越來越像崔宇植了XD

姨母粉們看著長大的宋家國民三胞胎終於公開了近況。

宋一國的三胞胎兒子大韓、民國、萬歲因出演了親子類真人秀《超人回來了》圈了一大波網路姨媽，不僅備受韓國姨母們的喜愛，還有來自全球各地的姨母們，自從他們下車之後，廣大姨母們只能通過爸爸宋一國偶爾公開的照片來了解三小隻的狀況。 已經許久沒有聽到三胞胎的消息了，甚是想念。



三胞胎聽到了姨母們的心聲，這就公開了近況，已經10歲的他們褪去了寶寶稚氣，越來越有帥小夥的氣質了。 兄弟三人坐在飯桌前自己捲紫菜包飯來吃，看到拍照都把臉轉向了鏡頭，模樣還是和小朋友時期一樣，每個都很可愛。



大韓和萬歲的盤子裡空空的，之後民國的盤子裡裝滿了紫菜包飯。 原來是大哥和三弟喜歡一邊捲一邊吃，而民國則喜歡全部捲好後才享用。 雖然是三胞胎，但習慣這麼不同啊。



話說，wuli二哥民國從小就有「縮小版」崔宇植之稱，稍微下垂走勢的狗狗眼、略帶嬰兒肥的臉頰、嘴角上翹的肉嘟嘟嘴唇都如出一轍，崔宇植可能提前劇透了長大后的民國吧！哈哈哈，超級神奇，好期待「正版」民國長大後的模樣呀。



（封面圖源：IG@dntlrdl、@songilkook）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞