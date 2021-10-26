又长大了不少的国民三胞胎！老二民国越来越像崔宇植了XD

姨母粉们看著长大的宋家国民三胞胎终於公开了近况。

宋一国的三胞胎儿子大韩、民国、万岁因出演了亲子类真人秀《超人回来了》圈了一大波网路姨妈，不仅备受韩国姨母们的喜爱，还有来自全球各地的姨母们，自从他们下车之后，广大姨母们只能通过爸爸宋一国偶尔公开的照片来了解三小只的状况。 已经许久没有听到三胞胎的消息了，甚是想念。



三胞胎听到了姨母们的心声，这就公开了近况，已经10岁的他们褪去了宝宝稚气，越来越有帅小伙的气质了。 兄弟三人坐在饭桌前自己卷紫菜包饭来吃，看到拍照都把脸转向了镜头，模样还是和小朋友时期一样，每个都很可爱。



大韩和万岁的盘子里空空的，之后民国的盘子里装满了紫菜包饭。 原来是大哥和三弟喜欢一边卷一边吃，而民国则喜欢全部卷好后才享用。 虽然是三胞胎，但习惯这么不同啊。



话说，wuli二哥民国从小就有「缩小版」崔宇植之称，稍微下垂走势的狗狗眼、略带婴儿肥的脸颊、嘴角上翘的肉嘟嘟嘴唇都如出一辙，崔宇植可能提前剧透了长大后的民国吧！哈哈哈，超级神奇，好期待「正版」民国长大后的模样呀。



（封面图源：IG@dntlrdl、@songilkook）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻