BIGBANG太陽IG驚現跟著寵物狗散步的孔雀，真實身份原來是小有名氣的網紅！孔雀主人後知後覺：「早知道就跟太陽打招呼了！」

隨時隨地探索新奇有趣的事物還不忘跟網友分享的太陽，實在太可愛了XD

本月20日BIGBANG成員太陽在個人IG上PO出一段影片，留言說：「哎？ 這是什麼？ 突然出現孔雀。 瞬間捕捉。 世上竟有這種事。 」影片中有一隻拖著長尾巴的孔雀，十分乖巧地跟在一個帶著狗狗散步的男人身後，寸步不離。



網友看到之後也感覺很驚奇：「這是親眼見到的嗎？ 」、「歐巴每天都在看什麼？ 」、「如果我想見到歐巴是不是也要變成孔雀才行？ 」還有外國粉絲留言：「韓國是在路上可以隨處看到孔雀的國度嗎？ 」還有比較調皮的網友說：「長得很像歐巴耶。」令太陽十分驚訝地回復：「我像孔雀……？？」



（圖源：IG@__youngbae__）

自稱是SBS教養節目《瞬間捕捉-世上竟有這種事》工作人員的網友留言詢問：「請問您還記得是在哪個公園看到孔雀嗎？ 我們想去現場取材，希望您分享一下資訊。 」太陽回復說是在首爾南山的盤山路上，製作組表示：「在南山經常見到的朋友可能是多多（音），是很有名的寵物孔雀哦。 」其他網友也留言說這隻孔雀就是前面那位大叔飼養的，大叔經常帶著孔雀上南山散步，難怪孔雀會乖乖跟著大叔走哦XD



（圖源：IG@__youngbae__）

隨後大叔本人也來留言了，表示因為個人原因不便接受採訪，不過自己是太陽的粉絲，還幽默地拜託太陽：「以後請假裝認識我的樣子」XD原來這位主人有經營一個Youtube頻道，經常分享和多多一起散步的影片，當地居民也都認識多多，並親切地稱它為「我們社區的Insider」。



大叔後來更新影片表示當時不知道拍他的人是太陽，擔心如果回頭看的話會讓對方覺得抱歉所以就徑直往前走掉了，如果早知道的話一定會跟太陽打招呼。



（圖源：Youtube@공작삼촌）

網友表示在路上看到孔雀已經很奇妙了，更妙的是這隻孔雀還很有名，而最妙的莫過於還被太陽看到並分享出去，這下就連海外粉絲都認識多多了啦XD



（封面圖源：IG@__youngbae__）

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