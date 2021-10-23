BIGBANG太阳IG惊现跟著宠物狗散步的孔雀，真实身份原来是小有名气的网红！孔雀主人后知后觉：「早知道就跟太阳打招呼了！」

随时随地探索新奇有趣的事物还不忘跟网友分享的太阳，实在太可爱了XD

本月20日BIGBANG成员太阳在个人IG上PO出一段影片，留言说：「哎？ 这是什么？ 突然出现孔雀。 瞬间捕捉。 世上竟有这种事。 」影片中有一只拖著长尾巴的孔雀，十分乖巧地跟在一个带著狗狗散步的男人身后，寸步不离。



网友看到之后也感觉很惊奇：「这是亲眼见到的吗？ 」、「欧巴每天都在看什么？ 」、「如果我想见到欧巴是不是也要变成孔雀才行？ 」还有外国粉丝留言：「韩国是在路上可以随处看到孔雀的国度吗？ 」还有比较调皮的网友说：「长得很像欧巴耶。」令太阳十分惊讶地回复：「我像孔雀……？？」



（图源：IG@__youngbae__）

自称是SBS教养节目《瞬间捕捉-世上竟有这种事》工作人员的网友留言询问：「请问您还记得是在哪个公园看到孔雀吗？ 我们想去现场取材，希望您分享一下资讯。 」太阳回复说是在首尔南山的盘山路上，制作组表示：「在南山经常见到的朋友可能是多多（音），是很有名的宠物孔雀哦。 」其他网友也留言说这只孔雀就是前面那位大叔饲养的，大叔经常带著孔雀上南山散步，难怪孔雀会乖乖跟著大叔走哦XD



（图源：IG@__youngbae__）

随后大叔本人也来留言了，表示因为个人原因不便接受采访，不过自己是太阳的粉丝，还幽默地拜托太阳：「以后请假装认识我的样子」XD原来这位主人有经营一个Youtube频道，经常分享和多多一起散步的影片，当地居民也都认识多多，并亲切地称它为「我们社区的Insider」。



大叔后来更新影片表示当时不知道拍他的人是太阳，担心如果回头看的话会让对方觉得抱歉所以就径直往前走掉了，如果早知道的话一定会跟太阳打招呼。



（图源：Youtube@공작삼촌）

网友表示在路上看到孔雀已经很奇妙了，更妙的是这只孔雀还很有名，而最妙的莫过於还被太阳看到并分享出去，这下就连海外粉丝都认识多多了啦XD



（封面图源：IG@__youngbae__）

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