《红天机》武英是《One the Woman》韩成云看出来了吗，近期有两部戏的演员高达12位！

不说还真的不知道武英和韩成云是同一位！

SBS目前的两部电视剧《红天机》与《One the Woman》都是大热门，前阵子开始有网友发现《红天机》里河蓝的护卫「武英」就是《One the Woman》姜美娜相敬如宾冰的丈夫「韩成云」，引发更多网友表示「根本没发现！」

《红天机》武英＝《One the Woman》韩成云（宋元锡 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图、黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

▼SBS也发布对比影片，称韩成云是武英的「转世」



除了宋元锡同期出现在两部戏剧里，至少还有10位演员也是！你有认出来吗？还是因为认出来了所以会不时出戏或剧情混乱呢？

《红天机》红天机父亲＝《Hometown》议员候选人（崔光一 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《红天机》截图、黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

《黑色太阳》金东旭＝《Hometown》李时正（赵福来 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图、黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

《黑色太阳》吴庆锡＝《达利和马铃薯汤》朱元卓（黄熙 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图、黄viu煲剧平台@《达利和马铃薯汤》截图）

《黑色太阳》都政宿次长＝《F20》艾兰（张英南 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图、YouTube@KBS Drama截图）

《鱿鱼游戏》111号医师＝《Hometown》牧师（刘成柱 饰）

（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图、黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

《警察课程》吴江熙妈妈＝《黑色太阳》徐秀妍表姐（金英善 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《警察课程》截图、黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

《柔美的细胞小将》具雄＝《以吾之名》全弼道（安普贤 饰）

（图源：iQIYI@《柔美的细胞小将》截图、Netflix@《以吾之名》截图）

《黑色太阳》金振英组长＝《以吾之名》刑警

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图、Netflix@《以吾之名》截图）

《Hometown》补习班负责人李英德＝《以吾之名》尹智友父亲（尹敬浩 饰）

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图、Netflix@《以吾之名》截图）

《你的倒影》酒馆老板＝《以吾之名》车奇浩（金相镐 饰）

（图源：Netflix@《你的倒影》截图、Netflix@《以吾之名》截图）

《鱿鱼游戏》322号＝《以吾之名》芒果（任基鸿 饰）

（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图、Netflix@《以吾之名》截图）

以上就是小编整理的「同期两部戏的演员」，若还有遗漏欢迎补充！

（封面图源：《红天机》官网截图、《One the Woman》官网截图、《黑色太阳》官网截图、《达利和马铃薯汤》官网截图）

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