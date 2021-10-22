【韓評】金宣虎還有回歸的可能性嗎～公司不成熟的危機管理才是致命傷！

幾日前還是大勢演員的金宣虎，歷經前女友A小姐爆料他私下不為人知的一面，道歉過後的他，目前已經失去所有代言與演出機會，而韓國媒體也不禁思考：金宣虎還有回歸的可能性嗎？

據韓國媒體「스포츠조선Sports Chosun」評論，問起最近30多歲但尚未到李秉憲、李政宰、鄭雨盛這樣等級的大勢男演員，大部分的人回答會是35歲的金宣虎。也正主演了一部人氣韓劇《海岸村恰恰恰》，專業人士更是預測他將有更亮眼的前景。不過卻立刻風雲變色，在這5G的光速時代要「入坑」跟「脫飯」都很快，金宣虎遇上了出道以來的最大危機，網路上曝光了與他的私生活相關的言論僅三天，事實上已經讓他面臨退出演藝圈的狀況，他有可能再度站在鏡頭前嗎？如果要回歸又該是什麼方式？要等多久？以下是業界人士的看法。

▶溫柔暖男形象崩壞 VS 男女關係與背後批評同仁

目前金宣虎已從KBS2綜藝節目《兩天一夜》下車，而10多個廣告廠商也全面切割，接下來原定要演出的電影也面臨換角，幾乎算是要退出演藝圈的程度。粉絲們呈現正反兩派言論，「他表現出的形象是虛偽的」，著重於爆料文章也說「男女間的事情除了當事人，旁人很難知道的，如果透過第三者說三道四也滿過分的。」有著聲援並同情金宣虎的意見。

雖說輿論方向難以預測，但不可否認的是，金宣虎的演技實力早已得到業界的認可，雖然不知道作為一個演員，接下來要經過多少時間才能重新站起來，但業界看來是完全有可能的，並且有些分析指出，回歸的舞台比較大的可能應該在於大螢幕的電影。比起男女老少都無選擇性的電視劇露出來說，「付費選擇觀賞」的自律意志觀眾們應該更容易接近。

某電影界相關人士表示：「就算電影明年初確定出演，從拍攝到上映也幾乎需要花一年的時間。選擇與既有的浪漫暖男形象相反的新題材與反派角色等，對於回歸帶給觀眾的排斥感應該就會小一點。」如果電影界回歸成功，當然也有可能再度進軍電視圈，不過這是需要時間的，看看以往曾因私生活引發爭議的演員，演技得到肯定的男演員們看來相對回歸速度較快。

對於金宣虎再度入場還有一個肯定的平台，那就是急速成長的OTT戲劇市場，這也是一樣屬於付費會員制，在無線台無法嘗試的激烈題材，以及大膽啟用演員的部分，相對來說比簡單，特別是像Netflix等在海外也提供串流服務，海外的觀眾們不一定接受那麼多大量的韓流情報之下，對於金宣虎也沒有那麼多負面的想法，很可能給予他正面的評價。

目前大家無法得知的是爆料文章的真實性到底有幾分？因此金宣虎以現在的狀態下最難回歸的部分應該是廣告以及綜藝。這兩個領域的形象比什麼都重要，適合全家一起觀賞的綜藝節目，藝人的不當私生活就成為了絆腳石。而最後一個回歸舞台的就是廣告。

讓金宣虎去年正式成為大勢演員而受到矚目的代表作品就是《Start-Up》，當時甚至他飾演的韓志平一角，鋒芒幾乎蓋過男主角，更圈粉無數。加上最近的《海岸村恰恰恰》也同樣與女主角申敏兒在劇中大談戀愛，也掀起一陣旋風。但在這樣的形象之下爆發醜聞，也令粉絲感到了更大的背叛感。因此業界認為，金宣虎若要回歸，必須捨棄目前的甜美男友形象，尋找以演技取勝的新穎角色。

不過在這之中最嚴重的問題是，金宣虎與所屬公司的遲緩處理模式，讓大家對於他們的信賴留下了致命的污點。10月17日爆料文章一出，金宣虎代言的其中一個廣告品牌相關人士就曾遺憾表示：「一整天都試圖聯繫公司，但始終默默無回應」「雖然說最近這明星是超級紅，但站在廣告業主的立場來說這行為難以被接受」。意思是若當時不迴避爆料問題，向廣告主明確說明狀況，迅速應對採取措施，演員的形象也不至於像現在這樣難以恢復。

另一位廣告業界的相關人士也表示：「有了知名度但相對的義務也會更大，這部分是他人無法幫忙的。」「以這次處理問題看起來，之後還能不能相信並再簽約？感覺信賴度已經很難建立起來，比形象更重要的是信任，在這部分看來金宣虎等人的處理態度都不夠成熟，這部分其實是比較難復原的。」

文中資料來源：「스포츠조선 Sports Chosun」

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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