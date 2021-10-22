【有片】金秀賢&車勝元主演《某一天》首支正式預告片公開：平凡大學生一夜之間成為嫌疑犯，三流律師拒絕還原真相！

金秀賢在《某一天》中飾演大學生，預告片透露了超多資訊，讓人對兩位主演和劇情都十分期待！

犯罪劇《某一天》一共8集，講述圍繞一個女人的殺人事件而展開的兩個男人的激烈故事，通過大眾的角度揭露刑事司法制度：平凡的大學生一夜之間成為殺人嫌疑犯，三流律師堅持挖掘真相，一起展開炙熱的生存記。 這是Coupang Play首部原創劇集，由《熱血司祭》、《Punch》、《悄悄話》、《便利店新星》的李明佑導演與《火之女神井兒》、《大撲》的權順奎編劇合作打造。



（圖源：黃Viu煲劇平台）

今日公開的第一支預告片中，金秀賢飾演的大學生金賢洙不安地搓著手指、眼神裡是走投無路的恐懼，車勝元飾演的申忠漢對他說：「賢洙啊，現在開始對於那天晚上的事什麼都不要說，絕對。 」



（圖源：Youtube@쿠팡플레이 Coupang Play）

鏡頭轉到一間房子里，那天晚上的痕跡一一出現：刀和血滴、欄杆扶手上的血跡、打破的花瓶。 金秀賢：「但是您應該知道我真正的故事啊。 」鏡頭中出現一隻沾血顫抖的手。



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申忠漢打斷他：「那個真相啊，嗯？ 執著於真相什麼都做不了。 」搖晃的鏡頭中，一個女人在喝酒、警察鑒定科打開閃光燈拍照，讓人感受到事件的嚴重性。 穿著涼鞋的申忠漢撿起掉落在地上的菊花，似乎進入回想畫面：一個女人在切萊姆，金賢洙眼神朦朧，隨後從房間中逃出、把什麼東西藏匿起來，一系列反常行為后是他在警察局哭喊的畫面。



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最後一幕是金賢洙接受調查，他焦躁不安地轉動眼睛，問：「那個女人死了嗎？ 」



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《某一天》將於11月27日（週六）通過Coupang Play在韓國獨家播出！（⭐ 香港觀眾密切注意囉，這劇將會在黃Viu煲劇平台播出！ ⭐）





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