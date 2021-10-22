【韩评】金宣虎还有回归的可能性吗～公司不成熟的危机管理才是致命伤！

几日前还是大势演员的金宣虎，历经前女友A小姐爆料他私下不为人知的一面，道歉过后的他，目前已经失去所有代言与演出机会，而韩国媒体也不禁思考：金宣虎还有回归的可能性吗？

据韩国媒体「스포츠조선Sports Chosun」评论，问起最近30多岁但尚未到李秉宪、李政宰、郑雨盛这样等级的大势男演员，大部分的人回答会是35岁的金宣虎。也正主演了一部人气韩剧《海岸村恰恰恰》，专业人士更是预测他将有更亮眼的前景。不过却立刻风云变色，在这5G的光速时代要「入坑」跟「脱饭」都很快，金宣虎遇上了出道以来的最大危机，网路上曝光了与他的私生活相关的言论仅三天，事实上已经让他面临退出演艺圈的状况，他有可能再度站在镜头前吗？如果要回归又该是什么方式？要等多久？以下是业界人士的看法。

▶温柔暖男形象崩坏 VS 男女关系与背后批评同仁

目前金宣虎已从KBS2综艺节目《两天一夜》下车，而10多个广告厂商也全面切割，接下来原定要演出的电影也面临换角，几乎算是要退出演艺圈的程度。粉丝们呈现正反两派言论，「他表现出的形象是虚伪的」，著重於爆料文章也说「男女间的事情除了当事人，旁人很难知道的，如果透过第三者说三道四也满过分的。」有著声援并同情金宣虎的意见。

虽说舆论方向难以预测，但不可否认的是，金宣虎的演技实力早已得到业界的认可，虽然不知道作为一个演员，接下来要经过多少时间才能重新站起来，但业界看来是完全有可能的，并且有些分析指出，回归的舞台比较大的可能应该在於大萤幕的电影。比起男女老少都无选择性的电视剧露出来说，「付费选择观赏」的自律意志观众们应该更容易接近。

某电影界相关人士表示：「就算电影明年初确定出演，从拍摄到上映也几乎需要花一年的时间。选择与既有的浪漫暖男形象相反的新题材与反派角色等，对於回归带给观众的排斥感应该就会小一点。」如果电影界回归成功，当然也有可能再度进军电视圈，不过这是需要时间的，看看以往曾因私生活引发争议的演员，演技得到肯定的男演员们看来相对回归速度较快。

对於金宣虎再度入场还有一个肯定的平台，那就是急速成长的OTT戏剧市场，这也是一样属於付费会员制，在无线台无法尝试的激烈题材，以及大胆启用演员的部分，相对来说比简单，特别是像Netflix等在海外也提供串流服务，海外的观众们不一定接受那么多大量的韩流情报之下，对於金宣虎也没有那么多负面的想法，很可能给予他正面的评价。

目前大家无法得知的是爆料文章的真实性到底有几分？因此金宣虎以现在的状态下最难回归的部分应该是广告以及综艺。这两个领域的形象比什么都重要，适合全家一起观赏的综艺节目，艺人的不当私生活就成为了绊脚石。而最后一个回归舞台的就是广告。

让金宣虎去年正式成为大势演员而受到瞩目的代表作品就是《Start-Up》，当时甚至他饰演的韩志平一角，锋芒几乎盖过男主角，更圈粉无数。加上最近的《海岸村恰恰恰》也同样与女主角申敏儿在剧中大谈恋爱，也掀起一阵旋风。但在这样的形象之下爆发丑闻，也令粉丝感到了更大的背叛感。因此业界认为，金宣虎若要回归，必须舍弃目前的甜美男友形象，寻找以演技取胜的新颖角色。

不过在这之中最严重的问题是，金宣虎与所属公司的迟缓处理模式，让大家对於他们的信赖留下了致命的污点。10月17日爆料文章一出，金宣虎代言的其中一个广告品牌相关人士就曾遗憾表示：「一整天都试图联系公司，但始终默默无回应」「虽然说最近这明星是超级红，但站在广告业主的立场来说这行为难以被接受」。意思是若当时不回避爆料问题，向广告主明确说明状况，迅速应对采取措施，演员的形象也不至於像现在这样难以恢复。

另一位广告业界的相关人士也表示：「有了知名度但相对的义务也会更大，这部分是他人无法帮忙的。」「以这次处理问题看起来，之后还能不能相信并再签约？感觉信赖度已经很难建立起来，比形象更重要的是信任，在这部分看来金宣虎等人的处理态度都不够成熟，这部分其实是比较难复原的。」

文中资料来源：「스포츠조선 Sports Chosun」

（封面图源：Facebook@tvN drama）

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻