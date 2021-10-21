到此為止！原聲稱25日加碼爆料的金宣虎友人：「擔心事態再擴大因此取消原定的爆料」

演員金宣虎深陷前女友A小姐指控騙婚與詐欺墮胎等行徑，在發表道歉聲明後女方也於昨日晚間表示願刪除文字，接受道歉。

但昨日也有另一位自稱與金宣虎及A小姐都熟識的友人，預告25日即將爆料更多事實，但在剛剛不久前此人已經表示不進行原定的爆料了。

此人自稱為金宣虎與A小姐的朋友，並表示有其他事實未被說明，他打算於25日以第三者的立場給大家提供更多事實，不過他在稍早已經透過SNS表示：「由於當事者雙方之間已經解決，並且到了收尾階段，若以他這個第三者在爆料的話，恐怕會造成事態更加嚴重，因此取消了25日的爆料，也希望與此事件相關的所有人士不再受到傷害。」態度180度大轉變。



（圖源：IG@ungkok_0）

也有人說他是因為記者李鎮浩的發表後才轉為不爆料，對此他也另外回文表示：「李鎮浩記者所提到關於我的部分並非事實，反悔爆料的原因是擔心在社會上波及範圍太大，於是我自行作了決定。如果我的想法改變的話會再告知大家。」



（圖源：IG@ungkok_0）

記者李鎮浩稍早在Youtube頻道中曾對這位友人提出質疑，此人說18日無法聯繫上金宣虎，但事實上有其他人在當天曾與金宣虎成功聯絡上，並且金宣虎與經紀公司的合約期間還長，與此友人的說法不符。他的影片中也提及，此人在IG帳號曾留言「已發給很多記者爆料內容，準備25日公開」，但是並沒有記者收到爆料內容，大家也對於這個帳號身分的真偽抱持懷疑態度。



（封面圖源：IG@salt_ent）

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