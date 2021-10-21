到此為止！原聲稱25日加碼爆料的金宣虎友人：「擔心事態再擴大因此取消原定的爆料」

到此為止！原聲稱25日加碼爆料的金宣虎友人：「擔心事態再擴大因此取消原定的爆料」

明星   2021年10月21日   星期四18:46   Erin   36

演員金宣虎深陷前女友A小姐指控騙婚與詐欺墮胎等行徑，在發表道歉聲明後女方也於昨日晚間表示願刪除文字，接受道歉。

但昨日也有另一位自稱與金宣虎及A小姐都熟識的友人，預告25日即將爆料更多事實，但在剛剛不久前此人已經表示不進行原定的爆料了。

此人自稱為金宣虎與A小姐的朋友，並表示有其他事實未被說明，他打算於25日以第三者的立場給大家提供更多事實，不過他在稍早已經透過SNS表示：「由於當事者雙方之間已經解決，並且到了收尾階段，若以他這個第三者在爆料的話，恐怕會造成事態更加嚴重，因此取消了25日的爆料，也希望與此事件相關的所有人士不再受到傷害。」態度180度大轉變。

（圖源：IG@ungkok_0）

也有人說他是因為記者李鎮浩的發表後才轉為不爆料，對此他也另外回文表示：「李鎮浩記者所提到關於我的部分並非事實，反悔爆料的原因是擔心在社會上波及範圍太大，於是我自行作了決定。如果我的想法改變的話會再告知大家。」

（圖源：IG@ungkok_0）

記者李鎮浩稍早在Youtube頻道中曾對這位友人提出質疑，此人說18日無法聯繫上金宣虎，但事實上有其他人在當天曾與金宣虎成功聯絡上，並且金宣虎與經紀公司的合約期間還長，與此友人的說法不符。他的影片中也提及，此人在IG帳號曾留言「已發給很多記者爆料內容，準備25日公開」，但是並沒有記者收到爆料內容，大家也對於這個帳號身分的真偽抱持懷疑態度。

（封面圖源：IG@salt_ent）

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 虎子兩天一夜不要下車啦，din宣超好看的說，其他的也是，我看節目又不是跟他同居，沒有要知道他的私生活啦，就他和當事者解決就好啦，又不是要和我們解決，感覺爆料者慌了沒想到事情那麼大條，被肉搜了，藝人也是人，他總究是金宣虎不是洪班長啊，他把他的工作做好就是啦，怎麼現在藝人變成聖人了，那我覺得后續有來，應該會更多藝人被爆了...
    1小時前
  • 洪班长是有不对的地方。。但感觉前女友的为人也好不了多少。30几岁的人了，这样的心机真的看不下去。也不知道内容是否属实，已经把他的事业毁了，万一想不开做出傻事呢。。唉 😓
    1小時前
  • 這整件事情的所有人到底處理事情要多幼稚
    1小時前
  • 我聲稱我下禮拜要跟李敏鎬結婚...結果擔心太多人脫粉攻擊他，所以取消😛😛😛
    1小時前
  • 這件事情越來越誇張了我已經不想要去看有關他的新聞了。
    1小時前
→更多留言...(31)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 到此為止！原聲稱25日加碼爆料的金宣虎友人：「擔心事態再擴大因此取消原定的爆料」
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手