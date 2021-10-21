到此为止！原声称25日加码爆料的金宣虎友人：「担心事态再扩大因此取消原定的爆料」

演员金宣虎深陷前女友A小姐指控骗婚与诈欺堕胎等行径，在发表道歉声明后女方也於昨日晚间表示愿删除文字，接受道歉。

但昨日也有另一位自称与金宣虎及A小姐都熟识的友人，预告25日即将爆料更多事实，但在刚刚不久前此人已经表示不进行原定的爆料了。

此人自称为金宣虎与A小姐的朋友，并表示有其他事实未被说明，他打算於25日以第三者的立场给大家提供更多事实，不过他在稍早已经透过SNS表示：「由於当事者双方之间已经解决，并且到了收尾阶段，若以他这个第三者在爆料的话，恐怕会造成事态更加严重，因此取消了25日的爆料，也希望与此事件相关的所有人士不再受到伤害。」态度180度大转变。



（图源：IG@ungkok_0）

也有人说他是因为记者李镇浩的发表后才转为不爆料，对此他也另外回文表示：「李镇浩记者所提到关於我的部分并非事实，反悔爆料的原因是担心在社会上波及范围太大，於是我自行作了决定。如果我的想法改变的话会再告知大家。」



（图源：IG@ungkok_0）

记者李镇浩稍早在Youtube频道中曾对这位友人提出质疑，此人说18日无法联系上金宣虎，但事实上有其他人在当天曾与金宣虎成功联络上，并且金宣虎与经纪公司的合约期间还长，与此友人的说法不符。他的影片中也提及，此人在IG帐号曾留言「已发给很多记者爆料内容，准备25日公开」，但是并没有记者收到爆料内容，大家也对於这个帐号身分的真伪抱持怀疑态度。



（封面图源：IG@salt_ent）

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