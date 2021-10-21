又抄襲！中國推出新綜藝《魷魚的勝利》，名字、內容和海報都與韓劇《魷魚遊戲》超相似！

Netflix 韓國原創劇《魷魚遊戲》熱潮橫掃全世界，開播後拿下 Netflix 美國排行榜第一名，更持續蟬聯94國冠軍，創下許多驚人紀錄。



（圖源：Netflix 《魷魚遊戲》官方海報）

中國影音平台優酷在20日宣布將推出新綜藝《魷魚的勝利》。介紹詞寫著：「智力與體力的大挑戰、也是兒時遊戲回憶殺，搭配強劇情推進和組團隊戰的模式。」除了主題與《魷魚遊戲》相似外，連海報設計風格都非常相似，字體都採用圓形、三角形、正方形的圖案。



（圖源：Weibo@優酷）

由於抄襲爭議引發指責，20日晚間優酷方面發文道歉，表示：「因工作失誤，誤將新綜《遊戲的勝利》已經被“斃掉”的設計初稿在招商會現場進行了使用，對為此引起的誤會向大家真摯的道歉。」



（圖源：Weibo@優酷截圖）

而優酷公開的另一檔節目《了不起的舞社》也與Mnet正在熱播的《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）概念非常相似，都是女子舞團選拔節目。



（圖源：Weibo@優酷）



（圖源：Ment《Street Woman Fighter》）

這在韓國論壇上引發熱議，不少網友更表示：「是韓國的附屬國嗎」、「很好期他們為何緊盯著韓國節目」、「他們就是無語」、「哎一古，真可憐」、「如果我是中國人會覺得超丟臉」，連中國網友也表示：「好丟人」、「真的完全不要臉」、「被嘲也是活該」等。

（封面圖源：Weibo@優酷＆Netflix 《魷魚遊戲》官方海報）

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