又抄袭！中国推出新综艺《鱿鱼的胜利》，名字、内容和海报都与韩剧《鱿鱼游戏》超相似！

Netflix 韩国原创剧《鱿鱼游戏》热潮横扫全世界，开播后拿下 Netflix 美国排行榜第一名，更持续蝉联94国冠军，创下许多惊人纪录。



（图源：Netflix 《鱿鱼游戏》官方海报）

中国影音平台优酷在20日宣布将推出新综艺《鱿鱼的胜利》。介绍词写著：「智力与体力的大挑战、也是儿时游戏回忆杀，搭配强剧情推进和组团队战的模式。」除了主题与《鱿鱼游戏》相似外，连海报设计风格都非常相似，字体都采用圆形、三角形、正方形的图案。



（图源：Weibo@优酷）

由於抄袭争议引发指责，20日晚间优酷方面发文道歉，表示：「因工作失误，误将新综《游戏的胜利》已经被“毙掉”的设计初稿在招商会现场进行了使用，对为此引起的误会向大家真挚的道歉。」



（图源：Weibo@优酷截图）

而优酷公开的另一档节目《了不起的舞社》也与Mnet正在热播的《Street Woman Fighter》（街头女战士）概念非常相似，都是女子舞团选拔节目。



（图源：Weibo@优酷）



（图源：Ment《Street Woman Fighter》）

这在韩国论坛上引发热议，不少网友更表示：「是韩国的附属国吗」、「很好期他们为何紧盯著韩国节目」、「他们就是无语」、「哎一古，真可怜」、「如果我是中国人会觉得超丢脸」，连中国网友也表示：「好丢人」、「真的完全不要脸」、「被嘲也是活该」等。

（封面图源：Weibo@优酷＆Netflix 《鱿鱼游戏》官方海报）

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