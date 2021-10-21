《Running Man》宋智孝亂入金鍾國自拍被說「秀恩愛」，全昭旻撩梁世燦卻被說「好想吐」XD

這兩對都好可愛XDD

《Running Man》上週展開「比魷魚遊戲還廉價的『小章魚遊戲』」，宋智孝&金鍾國、全昭旻&梁世燦，兩對Love Line互動成為焦點啦！



全員進入特殊場景，金鍾國利用時間想自拍留念時，宋智孝悄悄的入鏡比Ya，金鍾國本想趕她走，但最後也跟著比Ya合照。

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

劉在錫絕不會缺席這種場合，旁邊還有梁世燦狂喊：「在秀恩愛（原文Lovestagram，IG放閃的意思）嗎？」

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

金鍾國趕走「凸嘴們」之後，宋智孝還是要亂入金鍾國的自拍～XD

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

吃午餐的時候，因為全昭旻吃比較好，就丟出提議「3顆彈珠可以一起吃」，她還讓梁世燦賒帳。池錫辰問：「哪有在賒帳的？」

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

結果全昭旻再度「全美女」上身，瀟灑的走到梁世燦面前，還突然壓低聲音：「因為我們……我們是特別的關係啊！」

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

梁世燦完全愣住，小聲的說；「說什麼啊……」劉在錫在旁看不下去：「唉唷，我差點要吐了！」

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

大家你一言我一語「要吐了」、「嚇一跳」，梁世燦急撇清：「我是阿里啊！」莫名奇妙變成了全美女誘惑阿里的戲碼XDD

（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

雖然全昭旻&梁世燦這對CP在成員裡看似不受歡迎（畢竟梁世燦本人都抗拒XDD），但這段互動在YouTube卻高達40萬觀看、近500則留言，大家都專注在梁世燦的反應：「梁世燦瞬間好像也慌了2秒鐘」、「我重播看了好幾遍，梁世燦反應太搞笑」、「情境劇匠人梁世燦唯一招架不住的場面」、「梁世燦驚慌的時候看起來有點帥」，另外也有人覺得劉在錫沒有將飲料笑噴控制得很厲害。



另一邊金鍾國&宋智孝自拍剪輯影片僅2萬多人觀看，留言數也不多，除了分析兩人互動以外，不是稱讚智孝好可愛，就是敲碗金鍾國上傳照片。所以小編我說，照片呢？（敲碗*n）



（封面圖源：iQIYI@《Running Man》截圖））

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