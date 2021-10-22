郑好娟不愧是超模～这粉丝福利太无敌了！希望所有明星爱豆都可以仿效一下下XD

谁是最近人气最爆的女演员？那肯定是《鱿鱼游戏》中饰演「姜晓」的郑好娟啦！

Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》上线后风靡全球，带火的不仅是演员，还要运动服、椪糖游戏等一系列周边。 在剧中饰演高冷脱北者「姜晓」的郑好娟就以夸张的速度蹿红，超模出身的她首次跨界当演员就一鸣惊人。IG上的粉丝人数已经暴涨数十倍，从早期的40万粉丝飙至到了2000多万，可怕的是数字还在上升。



因为很多人认识郑好娟都是从「姜晓」开始，误认为她是专业演员，其实在演员这个身份之前，她是业界公认的超模，作为TOP 50的超模，走过不少知名高奢品牌的大秀。 而超模最重要的一项业务能力就是摆POSE，这一功底就被郑好娟融会贯通在了与粉丝的合影中，看完谁不想说：「我的本命，请你好好像郑好娟学习！」

可以亲亲、可以小鸟依人、可以Back Hug、可以绅士腿（哦，是淑女腿）、可以搂腰、可以贴脸杀！哎哟喂啊～这是什么顶级粉丝福利啊，全都是情侣或闺蜜POSE啊，郑好娟绝对没有把粉丝们当做外人。



정호연..

이언니 팬서비스 미쳣돠 .....



(팬분들 얼굴은 제가 가렷어요) pic.twitter.com/uR1k2aVTtp — poco (@hyszip) September 23, 2021

郑好娟不仅长相有气质、演技可圈可点、粉丝福利还送得那样甜蜜。只是她已经名花有主啦，男友就是《请回答1988》中的李东辉，两人从2016年开始公开交往，日前郑好娟做客《刘Quiz On The Block》时，还提到了男友，透露自己比李东辉先上了《刘Quiz》，心情超爽。



（封面图源：IG@hoooooyeony）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究