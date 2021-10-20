金宣虎前女友决定删文并表示：「让他的形象瞬间崩塌，我心里也不好受」

演员金宣虎日前在遭到前女友A某指控私下种种不良行为后，在沉默三日后今早终於发出道歉声明，而前女友在今日下午时分也发文表示愿意撤下这些文字。

A某在pann原文更新如下内容：

因为我的文字而似乎对许多人造成意料之外的影响，很抱歉。

我与那位是有著真心相爱的时光的，因为我的一部分过激的文字，而让他的形象瞬间崩塌，我的心里也不好受。

从那位那里收到了道歉，相互误会的部分也应该解开了。

更多的事实以及其他内容不公开，希望不再渲染扩大关於我或是那位的故事了。

这次的事情让许多人受害，也致上歉意。

这些文字会随即删除。

今早金宣虎的道歉声明一发表，有许多网友就开始挖出更多与这位A小姐的相关细节，据悉她的网路帐号已经全关闭。如上所说在不希望风波继续延烧的前提下，她也表示会删除这些文字。

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（封面图源：Facebook@tvN drama）

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