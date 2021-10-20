今年没有《新西游记》可以看了！罗PD直播证实：「要延期到明年，希望大家能谅解」

人气综艺《新西游记》至今已经播出8季，受到许多观众的喜爱，制作组还推出《姜食堂》、《Spring Camp》等外传节目，相信大家一定也都很好奇《新西游记9》何时会开拍吧？



（图源：tvN《新西游记8》官方海报）

罗PD日前通过 YouTube 频道「频道十五夜」直播庆祝300万订阅，并边吃泡面边回答问题，其中就有粉丝询问《新西游记9》何时开拍。罗PD坦言：「其实是因为现在的环境才延期的。」他还提到《机智山村生活》因为可以与外界隔离，所以找了几乎没有人的偏远村庄，没有居民的地方进行拍摄。但《新西游记》节目的特徵，需要到很多地方去，所以在各方面都需要很注意。



（图源：YouTube@채널 십오야截图）

罗PD也透露原本想著今年秋天应该可以进行拍摄，但因为疫情一直没有好转。最后，罗PD承诺：「明年无论如何都要拍，《新西游记》一定会录制的，无条件会拍的！可以的话会尽快录制的，实在无可奈何才延期，希望大家能谅解。」

之前固定成员之一的 P.O 被韩媒爆出会在今年12月入伍，而宋旻浩当兵期限也快到了。好不容易等到安宰贤回归，又有两名成员即将入伍，不知道能否在心的一季看到7人合体啊～



（图源：IG@pyojihoon_official）



（图源：TVING《Spring Camp》）

（封面图源：YouTube@채널 십오야截图、TVING《Spring Camp》官方海报）

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