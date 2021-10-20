因私生活争议，金宣虎确定从《两天一夜》下车！制作组：「已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑」

今日（20日）根据韩媒 스포티비뉴스 （SPOTV NEWS）报导：「金宣虎确定退出KBS2综艺节目《两天一夜》。」制作组从当天上午开始开会，确定让金宣虎退出，金宣虎也表明退出节目的意向。
随后，《两天一夜》方面表示：「制作组决定让最近成为争议的金宣虎下车，对於已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑，最大限度地减少观众的不便。以后我们会成爲尽最大努力制作好节目的《两天一夜》，感谢大家。」
（图源： KBS《两天一夜》截图 ）
据悉，金宣虎的下车消息已经通知一起出演的延政勋、金钟旼、文世润、DinDin、RAVI。成员们多次通过节目表示：「不要闯祸，长长久久地做《两天一夜》吧！」现在成员因突如其来的状况而非常伤心。
（图源： KBS《两天一夜》官方海报 ）
金宣虎日前因前女友A某的爆料，陷入私生活争议。事件发酵3天后，金宣虎在今日也通过经纪公司 Salt Entertainment 表示：「我曾经与那位认真地交往过，但交往期间因为我的疏忽和没有深思熟虑的行为伤害到了她。我想与之见面并亲自道歉，但是现在没有办法好好传达我的歉意，我还在等（与她见面）。」
（图源： Salt Entertainment ）
另外，金宣虎也提到：「对不起，让一直以来信任、支持我的所有人失望了。因为我的不足，带给一起出演作品的演员们和相关人员诸多困扰，真心向所有受到伤害之人道歉。」
（图源： IG@salt_ent）
（图源： KBS《两天一夜》＆Salt Entertainment）
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