因私生活争议，金宣虎确定从《两天一夜》下车！制作组：「已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑」

因私生活争议，金宣虎确定从《两天一夜》下车！制作组：「已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑」

综艺   2021年10月20日   星期三11:32   Yuan   117

今日（20日）根据韩媒 스포티비뉴스 （SPOTV NEWS）报导：「金宣虎确定退出KBS2综艺节目《两天一夜》。」制作组从当天上午开始开会，确定让金宣虎退出，金宣虎也表明退出节目的意向。

随后，《两天一夜》方面表示：「制作组决定让最近成为争议的金宣虎下车，对於已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑，最大限度地减少观众的不便。以后我们会成爲尽最大努力制作好节目的《两天一夜》，感谢大家。」

（图源： KBS《两天一夜》截图 ）

据悉，金宣虎的下车消息已经通知一起出演的延政勋、金钟旼、文世润、DinDin、RAVI。成员们多次通过节目表示：「不要闯祸，长长久久地做《两天一夜》吧！」现在成员因突如其来的状况而非常伤心。

（图源： KBS《两天一夜》官方海报 ）

金宣虎日前因前女友A某的爆料，陷入私生活争议。事件发酵3天后，金宣虎在今日也通过经纪公司 Salt Entertainment 表示：「我曾经与那位认真地交往过，但交往期间因为我的疏忽和没有深思熟虑的行为伤害到了她。我想与之见面并亲自道歉，但是现在没有办法好好传达我的歉意，我还在等（与她见面）。」

（图源： Salt Entertainment ）

另外，金宣虎也提到：「对不起，让一直以来信任、支持我的所有人失望了。因为我的不足，带给一起出演作品的演员们和相关人员诸多困扰，真心向所有受到伤害之人道歉。」

（图源： IG@salt_ent）

（图源： KBS《两天一夜》＆Salt Entertainment）

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留言/评论
  • 直到今天到歉了還一堆護夫粉，看到留言近乎一面倒維護他, 一直說專注事業專注戲上...真的能看得下去??? 認真問是不是演技好人設好就真的可以不管人格道德上的錯誤??? 突然發現這樣的話之前很多因為對象懷孕而突然宣佈結婚的藝人是不是超負責任了...到底是怎樣的社會和人才會造成這樣的價值觀...
    1小时前
  • 韓國對藝人或政治人物要求高很多，這不是很早的事情嗎？……怎麼還有在護航，說的好像金宣虎很無辜，我以為他要進入演藝圈這塊，就有心理準備，早爆晚爆，事實就是有做過，差在哪裡？
    1小时前
  • 看了留言，为什么这么多人觉得没问题，只能说是我太保守了
    2小时前
  • 女生被逼迫墮胎再冷淡分手，被深愛且想共組家庭的對象，每說一句不要小孩，都會像刀在割，是很嚴重的傷害，怎麼很多人檢討女生！戲裡角色是虛構的且完美人設，但本人行為確實是渣男的言行，要悔過和痛改前非才對
    1小时前
  • 感情的事沒人說的準 都是成年人 還是會繼續支持他
    2小时前
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