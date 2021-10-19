朴敘俊參演好萊塢電影《驚奇隊長2》延期至2023年2月17日上映

迪士尼公司在美國當地時間18日突然宣布推遲多部新片的上映時間，其中就包含韓國演員朴敘俊參演的《驚奇隊長2》，直接從明年底推到後年初。

據報導，《驚奇隊長2》原本定在2022年11月11日上映，這次宣布推遲到2023年2月17日上映。 朴敘俊今年9月3日為拍攝《驚奇隊長2》飛往英國倫敦，近日不時更新當地生活IG，而究竟他在片中飾演什麼角色、有多少鏡頭和台詞，都要等到後年才能揭曉了。



此外，《奇異博士2》的上映日期從明年3月25日延到5月6日，《雷神索爾4》從明年5月6日延到7月8日，《黑豹2》從明年7月8日延到11月11日，《蟻人與黃蜂女：量子領域》則是從後年2月17日延到7月28日。 還有兩部未公布片名的漫威電影，預定2023年7月28日和10月6日的檔期也會改變。

據悉多部Marvel電影同時宣佈延期是因為同屬一個MCU（Marvel Cinematic Universe）、共用一套世界觀，一旦其中一部作品延期，其他電影也勢必受到影響。

（封面圖源：Awesome Ent.，IG@marvelstudios）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究