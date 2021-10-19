朴叙俊参演好莱坞电影《惊奇队长2》延期至2023年2月17日上映

迪士尼公司在美国当地时间18日突然宣布推迟多部新片的上映时间，其中就包含韩国演员朴叙俊参演的《惊奇队长2》，直接从明年底推到后年初。

据报导，《惊奇队长2》原本定在2022年11月11日上映，这次宣布推迟到2023年2月17日上映。 朴叙俊今年9月3日为拍摄《惊奇队长2》飞往英国伦敦，近日不时更新当地生活IG，而究竟他在片中饰演什么角色、有多少镜头和台词，都要等到后年才能揭晓了。



此外，《奇异博士2》的上映日期从明年3月25日延到5月6日，《雷神索尔4》从明年5月6日延到7月8日，《黑豹2》从明年7月8日延到11月11日，《蚁人与黄蜂女：量子领域》则是从后年2月17日延到7月28日。 还有两部未公布片名的漫威电影，预定2023年7月28日和10月6日的档期也会改变。

据悉多部Marvel电影同时宣布延期是因为同属一个MCU（Marvel Cinematic Universe）、共用一套世界观，一旦其中一部作品延期，其他电影也势必受到影响。

（封面图源：Awesome Ent.，IG@marvelstudios）

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