IU這次超「任性」～發新曲偏要選在零點公開原來是有原因的！

「音源強者」IU又要發新歌了，這次還選在了凌晨公開，這是為什麼呢？

IU最新數碼單曲《Strawberry Moon》將於19日零點正式在音樂網站中公開，值得關注的是本次IU發新曲的時間並非是常見的、能夠引爆關注度的下午6時-7時，而是選在了零點，此類情況在實時榜單改版之後非常少見。



今年8月韓國最大的音樂網站Melon宣佈改版，統計方式與之前比較發生了很大的變化，改版之後將不再提供淩晨1時-8時這個時間段的排名變化和進榜信息。



舉例來說，全新改版的「TOP100」的統計方式變成了24小時的使用量和最近1小時的使用量按照各佔50%，而使用者人數較少時段的淩晨1時-7時僅統計24小時的使用量。 按照最新的統計方式來看，IU發佈完新歌之後有8個小時無法在實時榜單上看到她的歌曲。 眾所周知，大部份人都是通過實時榜單來挑選歌曲，選在零點發歌，對歌手排名會有很大的影響，此前IU就選在上午7時公開過歌曲《秋天清晨》，這次又選在了零點。

其實IU是個很有想法的歌手，在之前的《對話的熙烈》節目中就曾經這樣說過：「一般來說想要在實時榜單上取得好成績的話有一個特定的時間段，《秋天清晨》這首歌我覺得就是要在早晨的時候聽啊，所以就按照我的想法早上7點公開，但這個做法在業界並不受歡迎。拿第一名、提高銷量固然重要，但音樂就是給人享受的啊，我覺得一定會有人和我是一樣的想法，慢慢的所謂的排名制度也會消失吧。 」



（圖源：KBS《對話的熙烈》截圖）

（封面圖源：IG@dlwlrma）

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