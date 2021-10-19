連女生都要羨慕安普賢了！親完了金高銀又和韓韶禧上演熱辣激情戲～

最近韓娛圈的男演員們誰不羡慕安普賢呢？

安普賢自從去年因為出演大熱電視劇《梨泰院Class》而人氣暴漲，一年前還是男二的他今年已經榮升為挑大樑的主角了，最近與金高銀主演的《柔美的細胞將塔》收視率還不錯，雖然人設造型上少了之前的帥氣有型，但憨憨的形象以及笨拙卻貼心的特質十分圈粉。 最主要的是因為和金高銀飾演情侶，不乏甜蜜戲和親密戲，親親摟摟抱抱幾乎貫穿全劇，時不時還有膩死人的Kiss戲，真的讓觀眾們看了想喊一句艷福不淺。



（圖源：tvN《柔美的細胞小將》截圖）

安普賢的搭檔福可不僅如此，Netflix新作《以吾之名》中他又登場了。 雖然這是一部大女主角，以女主角韓韶禧展開，安普賢的戲份不多，但短短的戲份中他卻和韓韶禧上演了一段熱辣床戲，赤裸上半身和僅穿著內衣的韓韶禧「肉搏」，從桌子到床上，看得觀眾們那叫一個面紅耳赤，連連讚歎「搭檔福簡直炸裂！」



（圖源：Netflix@《以吾之名》截圖）

就在上個月，安普賢還傳出了和另一位美女演員趙寶兒即將合作的消息。安普賢已經確認要出演tvN新劇《軍檢察官多伯曼》，並且擔任男一號，而趙寶兒賊被曝接到女主角提案，雖然尚未敲定，但官方消息傳出正在積極討論中，兩人搭檔的可能性非常大。

在拍攝《太陽的後裔》時，安普賢作為阿爾法分隊的隊員，與女主宋慧喬有不少合作戲份，在這個期間甚至暗戀上的宋女神，被對方坦蕩蕩的性格所吸引。話說，宋慧喬這些年都和大勢小鮮肉合作，不知道安普賢會不會夢想成真，與女神搭檔呢？安普賢其實很有男主的潛質，「梨泰院」時期反派男二。 「柔美細胞」時期的憨憨男一號，無論是那種類型都可以輕鬆駕馭。千萬不要忘了她還有模特好身材，典型的穿衣顯瘦脫衣有肉，顏值夠、身材夠、演技夠、人氣夠，爆紅是早晚的事情。



（封面圖源：Netflix《以吾之名》、tvN《柔美的細胞小將》截圖）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞