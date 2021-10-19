IU这次超「任性」～发新曲偏要选在零点公开原来是有原因的！

「音源强者」IU又要发新歌了，这次还选在了凌晨公开，这是为什么呢？

IU最新数码单曲《Strawberry Moon》将於19日零点正式在音乐网站中公开，值得关注的是本次IU发新曲的时间并非是常见的、能够引爆关注度的下午6时-7时，而是选在了零点，此类情况在实时榜单改版之后非常少见。



今年8月韩国最大的音乐网站Melon宣布改版，统计方式与之前比较发生了很大的变化，改版之后将不再提供淩晨1时-8时这个时间段的排名变化和进榜信息。



举例来说，全新改版的「TOP100」的统计方式变成了24小时的使用量和最近1小时的使用量按照各占50%，而使用者人数较少时段的淩晨1时-7时仅统计24小时的使用量。 按照最新的统计方式来看，IU发布完新歌之后有8个小时无法在实时榜单上看到她的歌曲。 众所周知，大部份人都是通过实时榜单来挑选歌曲，选在零点发歌，对歌手排名会有很大的影响，此前IU就选在上午7时公开过歌曲《秋天清晨》，这次又选在了零点。

其实IU是个很有想法的歌手，在之前的《对话的熙烈》节目中就曾经这样说过：「一般来说想要在实时榜单上取得好成绩的话有一个特定的时间段，《秋天清晨》这首歌我觉得就是要在早晨的时候听啊，所以就按照我的想法早上7点公开，但这个做法在业界并不受欢迎。拿第一名、提高销量固然重要，但音乐就是给人享受的啊，我觉得一定会有人和我是一样的想法，慢慢的所谓的排名制度也会消失吧。 」



（图源：KBS《对话的熙烈》截图）

（封面图源：IG@dlwlrma）

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