连女生都要羡慕安普贤了！亲完了金高银又和韩韶禧上演热辣激情戏～

最近韩娱圈的男演员们谁不羡慕安普贤呢？

安普贤自从去年因为出演大热电视剧《梨泰院Class》而人气暴涨，一年前还是男二的他今年已经荣升为挑大梁的主角了，最近与金高银主演的《柔美的细胞将塔》收视率还不错，虽然人设造型上少了之前的帅气有型，但憨憨的形象以及笨拙却贴心的特质十分圈粉。 最主要的是因为和金高银饰演情侣，不乏甜蜜戏和亲密戏，亲亲搂搂抱抱几乎贯穿全剧，时不时还有腻死人的Kiss戏，真的让观众们看了想喊一句艳福不浅。



（图源：tvN《柔美的细胞小将》截图）

安普贤的搭档福可不仅如此，Netflix新作《以吾之名》中他又登场了。 虽然这是一部大女主角，以女主角韩韶禧展开，安普贤的戏份不多，但短短的戏份中他却和韩韶禧上演了一段热辣床戏，赤裸上半身和仅穿著内衣的韩韶禧「肉搏」，从桌子到床上，看得观众们那叫一个面红耳赤，连连赞叹「搭档福简直炸裂！」



（图源：Netflix@《以吾之名》截图）

就在上个月，安普贤还传出了和另一位美女演员赵宝儿即将合作的消息。安普贤已经确认要出演tvN新剧《军检察官多伯曼》，并且担任男一号，而赵宝儿贼被曝接到女主角提案，虽然尚未敲定，但官方消息传出正在积极讨论中，两人搭档的可能性非常大。

在拍摄《太阳的后裔》时，安普贤作为阿尔法分队的队员，与女主宋慧乔有不少合作戏份，在这个期间甚至暗恋上的宋女神，被对方坦荡荡的性格所吸引。话说，宋慧乔这些年都和大势小鲜肉合作，不知道安普贤会不会梦想成真，与女神搭档呢？安普贤其实很有男主的潜质，「梨泰院」时期反派男二。 「柔美细胞」时期的憨憨男一号，无论是那种类型都可以轻松驾驭。千万不要忘了她还有模特好身材，典型的穿衣显瘦脱衣有肉，颜值够、身材够、演技够、人气够，爆红是早晚的事情。



（封面图源：Netflix《以吾之名》、tvN《柔美的细胞小将》截图）

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