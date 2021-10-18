某韓網友：《魷魚遊戲》我恨妳！去年花大價錢買的貴牌衣服因為這部劇再也穿不出去了XD

「哎喲，你是幾號參賽選手啊？ 」

Netflix出品的《魷魚遊戲》火遍了全球，不僅帶火了一眾主演，還讓椪糖火出了圈，最近聽說又開始賣起了周邊，那套藍綠色的運動服很搶手。



（圖源：IG@netflixkr）

只是因為《魷魚遊戲》的熱播，一位網友陷入了掙扎中，去年斥鉅資買的夾克因為這部戲穿不出去了。一位男網友在「fm korea」（韓國知名交流網站之一）上發帖表示「去年狠心花大價錢買的夾克，因為顏色總是被問'你是幾號啊'。」同時還貼出了夾克的照片。



（圖源：fm korea截圖）

哈哈哈哈哈哈，光看這顏色就和《魷魚遊戲》中的運動服有99.99%的相似，男網友吐槽：「今年秋天還打算穿的，沒想到《魷魚遊戲》開播了」。別看衣服顏色有些...嗯...一言難盡，其實來自高級名牌B家，售價165萬（韓幣），就這價格，一般人真的捨不得買。 而這位網友也是下了很大的決心才捨得剁手，沒想到才穿了一年就遇到了《魷魚遊戲》。



（圖源：Bottega Veneta官網截圖）

看到照片的網友們留言表示：「所以，您是幾號呢？」、「哈哈哈哈，衣服居然是BV的，恕我眼拙」、「這件多拉風啊，穿出去肯定很多人看你」、「衣服其實很好看，只是時機不對，要不你放到明年再穿？」

《魷魚遊戲》真的掀起了跟風熱潮，馬上就是萬聖節了，據說很多人已經在網上曬出了耶誕節裝扮，不少人都在穿上了劇裡的運動服。

（封面圖源：IG@netflixkr）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究