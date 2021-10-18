某韩网友：《鱿鱼游戏》我恨你！去年花大价钱买的贵牌衣服因为这部剧再也穿不出去了XD

「哎哟，你是几号参赛选手啊？ 」

Netflix出品的《鱿鱼游戏》火遍了全球，不仅带火了一众主演，还让椪糖火出了圈，最近听说又开始卖起了周边，那套蓝绿色的运动服很抢手。



（图源：IG@netflixkr）

只是因为《鱿鱼游戏》的热播，一位网友陷入了挣扎中，去年斥巨资买的夹克因为这部戏穿不出去了。一位男网友在「fm korea」（韩国知名交流网站之一）上发帖表示「去年狠心花大价钱买的夹克，因为颜色总是被问'你是几号啊'。」同时还贴出了夹克的照片。



（图源：fm korea截图）

哈哈哈哈哈哈，光看这颜色就和《鱿鱼游戏》中的运动服有99.99%的相似，男网友吐槽：「今年秋天还打算穿的，没想到《鱿鱼游戏》开播了」。别看衣服颜色有些...嗯...一言难尽，其实来自高级名牌B家，售价165万（韩币），就这价格，一般人真的舍不得买。 而这位网友也是下了很大的决心才舍得剁手，没想到才穿了一年就遇到了《鱿鱼游戏》。



（图源：Bottega Veneta官网截图）

看到照片的网友们留言表示：「所以，您是几号呢？」、「哈哈哈哈，衣服居然是BV的，恕我眼拙」、「这件多拉风啊，穿出去肯定很多人看你」、「衣服其实很好看，只是时机不对，要不你放到明年再穿？」

《鱿鱼游戏》真的掀起了跟风热潮，马上就是万圣节了，据说很多人已经在网上晒出了耶诞节装扮，不少人都在穿上了剧里的运动服。

（封面图源：IG@netflixkr）

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