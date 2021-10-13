真人秀版《魷魚遊戲》！《生存男女：分裂的世界》10天與世隔絕展開生存競爭，獲勝者將得到1億獎金！

Kakao娛樂昨日宣布製作一檔生存真人秀，正在面向社會公開招募出演者！

《生存男女：分裂的世界》是KakaoTV製作的超大型生存真人秀，男女參賽者將分成兩組，在與世隔絕的環境中展開為期10天的生存競爭，最終勝利組將獲得1億韓元的獎金。

凡是年滿19歲、沒有犯罪記錄的健康男女皆可在10月12日至10月20日通過網路報名，男校和女校出身者還會受到優待，製作組將在其中選出最終人選，於11月7日至17日進行拍攝，今年年末通過KakaoTV播出。



這檔節目由曾執導《真正的男人》的Kakao娛樂公司CP金民鍾擔任總導演，曾製作軍隊體驗型網路節目《虛假的男人》（가짜사나이）和《Money Game》的3Y CORPORATION公司CP裴哲順（音）、《Wassupman》與《習慣女王》的Kakao娛樂PD李建英共同擔任導演，還有網路紅人RHDGURWNS作為特別企劃參與節目，負責與觀眾積極溝通。

製作組表示：「凡是有強烈的意志和熱情想要在極限環境中與自己鬥爭、從而挑戰自我極限的人，全都可以參與。期待為了發現全新的自己而享受多變挑戰、無所畏懼的大家。」





（封面圖源：IG@kakaotv.official）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究