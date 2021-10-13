真人秀版《鱿鱼游戏》！《生存男女：分裂的世界》10天与世隔绝展开生存竞争，获胜者将得到1亿奖金！

Kakao娱乐昨日宣布制作一档生存真人秀，正在面向社会公开招募出演者！

《生存男女：分裂的世界》是KakaoTV制作的超大型生存真人秀，男女参赛者将分成两组，在与世隔绝的环境中展开为期10天的生存竞争，最终胜利组将获得1亿韩元的奖金。

凡是年满19岁、没有犯罪记录的健康男女皆可在10月12日至10月20日通过网路报名，男校和女校出身者还会受到优待，制作组将在其中选出最终人选，於11月7日至17日进行拍摄，今年年末通过KakaoTV播出。



这档节目由曾执导《真正的男人》的Kakao娱乐公司CP金民钟担任总导演，曾制作军队体验型网路节目《虚假的男人》（가짜사나이）和《Money Game》的3Y CORPORATION公司CP裴哲顺（音）、《Wassupman》与《习惯女王》的Kakao娱乐PD李建英共同担任导演，还有网路红人RHDGURWNS作为特别企划参与节目，负责与观众积极沟通。

制作组表示：「凡是有强烈的意志和热情想要在极限环境中与自己斗争、从而挑战自我极限的人，全都可以参与。期待为了发现全新的自己而享受多变挑战、无所畏惧的大家。」





（封面图源：IG@kakaotv.official）

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