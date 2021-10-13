韓國真的將《魷魚遊戲》搬到了現實中：設4個環節，最後的獎金有500萬韓幣！

如果把《魷魚遊戲》裡的遊戲搬到現實生活中來，你有膽量去挑戰嗎？？

最近Netflix上的新韓劇《魷魚遊戲》太火爆了，在全球都掀起了收視熱潮，蟬聯了十多天世界榜的冠軍，椪糖遊戲火變世界的每一個角落，引得大家躍躍欲試。作為「主戰場」的韓國終於要把劇裡的遊戲搬到現實生活中了，最後的獲勝者竟然還有獎金。



（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

日前，位於江陵的ST JOHN'S酒店通過官方IG公開了即將舉辦「魷魚遊戲」的公告，遊戲時間僅為10月24日一天，獲勝者將得到500萬（韓幣）的獎金。



遊戲共分為4類，每場遊戲都會有人被淘汰，第一個遊戲是「123木頭人」，第二個遊戲是「拔河」，第三個遊戲是「椪糖」，第4個遊戲是「打畫片」（孔劉誘惑李政宰參加比賽時玩的小遊戲），和《魷魚遊戲》 裡的遊戲幾乎一樣，只是順序不一樣而已。其實都是些童年遊戲，但這次只要你玩得好，就有機會贏取獎金。



（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

ST JOHN'S透露不管你是不是酒店客人都可以報名參加，只需要在官方IG帳號裡申請即可。你有興趣參加嗎？

（封面圖源：Netflix《魷魚遊戲》官方海報、IG@stjohnshotel）

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