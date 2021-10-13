韩国真的将《鱿鱼游戏》搬到了现实中：设4个环节，最后的奖金有500万韩币！

如果把《鱿鱼游戏》里的游戏搬到现实生活中来，你有胆量去挑战吗？？

最近Netflix上的新韩剧《鱿鱼游戏》太火爆了，在全球都掀起了收视热潮，蝉联了十多天世界榜的冠军，椪糖游戏火变世界的每一个角落，引得大家跃跃欲试。作为「主战场」的韩国终於要把剧里的游戏搬到现实生活中了，最后的获胜者竟然还有奖金。



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

日前，位於江陵的ST JOHN'S酒店通过官方IG公开了即将举办「鱿鱼游戏」的公告，游戏时间仅为10月24日一天，获胜者将得到500万（韩币）的奖金。



游戏共分为4类，每场游戏都会有人被淘汰，第一个游戏是「123木头人」，第二个游戏是「拔河」，第三个游戏是「椪糖」，第4个游戏是「打画片」（孔刘诱惑李政宰参加比赛时玩的小游戏），和《鱿鱼游戏》 里的游戏几乎一样，只是顺序不一样而已。其实都是些童年游戏，但这次只要你玩得好，就有机会赢取奖金。



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

ST JOHN'S透露不管你是不是酒店客人都可以报名参加，只需要在官方IG帐号里申请即可。你有兴趣参加吗？

（封面图源：Netflix《鱿鱼游戏》官方海报、IG@stjohnshotel）

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