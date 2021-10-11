《玩什麼好呢》預告：劉在錫、美珠等人再次挑戰主播台，專訪《魷魚遊戲》1號老人！

每次看到1號老人玩123木頭人的畫面都會跟著開心起來～不知道本人會是什麼模樣呢？

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）劉在錫、鄭埻夏、哈哈、申奉仙與Lovelyz美珠，五人，近期繼EP.103、EP.104再次展開主播挑戰，甚至得從基層記者做起。

本週六即將播出的EP.110預告，除了取材寫報導外，可以看見劉在錫與美珠搭檔播報。和上次情況完全不同，兩人顯然是做足了準備，口條與神情煥然一新，連鄭埻夏也游刃有餘以自己的獨特方式播報氣象。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

接著，世界級嘉賓登場，是紅遍全球的《魷魚遊戲》裡的「1號老人吳一男」，演員本人吳永秀！吳永秀將在MBC NEWS上，接受劉在錫與美珠的專訪！如果還不清楚吳永秀來歷可參考先前報導〈《魷魚遊戲》1號老人演員吳永秀曾在多部影視作品中飾演僧侶，堪稱「僧侶專業戶」〉‎。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

無論是想看劉在錫與美珠等人再次挑戰，或是好奇吳永秀演員的觀眾們，別錯過收看本週六播出的EP.110了！

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

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