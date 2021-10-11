《玩什么好呢》预告：刘在锡、美珠等人再次挑战主播台，专访《鱿鱼游戏》1号老人！

每次看到1号老人玩123木头人的画面都会跟著开心起来～不知道本人会是什么模样呢？

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）刘在锡、郑埻夏、哈哈、申奉仙与Lovelyz美珠，五人，近期继EP.103、EP.104再次展开主播挑战，甚至得从基层记者做起。

本周六即将播出的EP.110预告，除了取材写报导外，可以看见刘在锡与美珠搭档播报。和上次情况完全不同，两人显然是做足了准备，口条与神情焕然一新，连郑埻夏也游刃有余以自己的独特方式播报气象。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

接著，世界级嘉宾登场，是红遍全球的《鱿鱼游戏》里的「1号老人吴一男」，演员本人吴永秀！吴永秀将在MBC NEWS上，接受刘在锡与美珠的专访！如果还不清楚吴永秀来历可参考先前报导〈《鱿鱼游戏》1号老人演员吴永秀曾在多部影视作品中饰演僧侣，堪称「僧侣专业户」〉‎。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

无论是想看刘在锡与美珠等人再次挑战，或是好奇吴永秀演员的观众们，别错过收看本周六播出的EP.110了！

（封面图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

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