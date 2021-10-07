《魷魚遊戲》1號老人演員吳永秀做客劉在錫綜藝《玩什麼好呢？》！曾在多部影視作品中飾演僧侶，堪稱「僧侶專業戶」

好期待看到他和劉在錫的聊天啊！ #魷魚遊戲 #玩什麼好呢 #吳永秀

據韓媒報導，在《魷魚遊戲》中飾演001號玩家吳一男的演員吳永秀今天正在和劉在錫一起錄製MBC綜藝節目《玩什麼好呢?》，隨後節目組人士表示：「確實邀請了吳永秀來Newsdesk特輯擔任嘉賓。」據悉這期節目將在10月內播出。



（圖源：Youtube@Netflix Asia截圖）

最近Netflix劇集《魷魚遊戲》風靡全球，劇中每個角色都受到很多討論，其中001號玩家吳一男和主角成奇勳有很多互動，不僅其真實身份和與成奇勛的關係引起不少猜測，而且玩彈珠遊戲之前和成奇勛結成「剛布」，遊戲中又故意輸掉，令他一度成為催淚人物。



（圖源：IG@netflixph）

吳一男的飾演者吳永秀出生於1944年，1963年作為劇團演員出道，此前已經參與過200多部話劇、電影和電視劇，包括2003年金基德導演的《春夏秋冬又一春》里的老和尚、2009年電視劇《一枝梅歸來》的涅空師傅、《善德女王》里的月川大師、《武神》裡的守其法師。（雖然造型看起來相差無幾，但這確實是三部不同的劇！！）



（圖源：MBC@《一枝梅歸來》、《善德女王》、《武神》截圖）

2015年還和雪炫一起拍攝廣告，依然是僧侶角色：



隨著《魷魚遊戲》熱播，吳永秀也被很多網友親切地稱為「剛布爺爺」，韓國一個名為「剛布炸雞」的品牌也因此希望邀請他擔任代言，不過吳永秀表示只想專注做好演員，因而謝絕了品牌方的好意，也令人更加感覺到這次做客《玩什麼好呢？ 》的難得！



（圖源：Netflix）

（封面圖源：Netflix，IG@hangout_with_yoo）

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