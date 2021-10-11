《鱿鱼游戏》６大主演挑战椪糖游戏！分享最难忘场面、最有自信的游戏，其中3人认为这场游戏太辛苦了

「《鱿鱼游戏》里最有自信的游戏是？」、「最难忘的瞬间？」、「最喜欢的角色?」大家会如何选择呢？一起来看看演员们的答案吧！

「Netflix Korea」频道邀请到了韩剧《鱿鱼游戏》的六位主演，一边挑战椪糖游戏，一边接受专访，究竟到最后有没有人能够成功呢？



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

这一次采访中，挑战椪糖游戏的演员名单：

▼魏河俊/魏嘏隽（饰演 黄俊昊）、郑好娟（饰演 姜晓）



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

▼许成泰（饰演 张德秀）、金姝怜（饰演 韩美女）



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

▼崔帕西・阿努潘（饰演 阿里）、李瑜美（饰演 智英）



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

首先因为IG追踪数爆增的关系，大家都明显感受到韩剧带来的人气，到处都会有人聊到关於《鱿鱼游戏》的话题，而且，外国人也因此更了解韩国的文化，让演员们感到难以想像的开心。

▼影片：（建议大家在设定中选好英or韩字幕后，在自动翻译成中字观看）



＜以下使用演员在剧中的角色名撰写＞



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

Ｑ：《鱿鱼游戏》感到最辛苦的场面是？

张德秀、韩美女、智英3人都选了拔河，阿里选择了弹珠，参赛者们都变亲近了，却只能活一人，让他光想就觉得很困难。

Ｑ：《鱿鱼游戏》里最有自信的游戏是？

黄俊昊选了「123木头人」，原因是自己擅长跑步也很会控制身体，姜晓也是，认为自己是模特儿，对停止不动这件事很有自信！阿里选择了拔河。

Ｑ：《鱿鱼游戏》里最喜欢的场面是？

黄俊昊和阿里都选了打弹珠，看剧时都沉浸在剧情之中，两位女生的演技真的太棒了。张德秀选了拔河，拍摄时自己也是跌倒了，心情很激动。智英选了姜晓躺在床上受重伤的一幕。

Ｑ：拍《鱿鱼游戏》时最难忘的瞬间？

韩美女选了一个人被拖走的场面。智英选了姜晓找自己玩游戏的场面，也刚好是自己的最后一场戏，因为要结束了其实很想哭，但要忍住。阿里选择了玩「123木头人」紧抓住男主的瞬间。张德秀选了自己从高处坠落的瞬间，虽然是安全拍摄，但还是感到非常紧张。

Ｑ：《鱿鱼游戏》里最喜欢的角色是？

黄俊昊和阿里都选了尚佑（朴海秀 饰），韩美女和张德秀选择１号老爷爷吴一男（吴永秀 饰），姜晓和智英互相选择了对方，两人因为年龄相仿所以经常交流，变成了好朋友。

最终，大家都失败了～！XD 没有人将椪糖完成。

以上的提问，也欢迎大家留言分享喔。

（封面图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

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