「這合體又一回憶殺～」安普賢公開與宋仲基合照並稱：永遠的柳時鎮大尉！

安普賢和韓劇男神宋仲基再同框，掀起一片回憶殺。

日前，釜山國際電影節隆重開幕，安普賢帶著即將開播的新作《My Name以吾之名》亮相。 紅毯上明星雲集，安普賢就在這裡遇到了熟人宋仲基，兩人更是同框合影，都穿著黑色西服的他們帥氣有型，帥哥身邊依舊是帥哥。 安普賢把合照放在了自己的IG Story上，還特意標記了「我們永遠的柳時鎮大尉」。



（圖源：IG@bohyunahn）

差點就忘了，安普賢和宋仲基一同合作過《太陽的後裔》，宋仲基扮演男主角太白部隊MOLE中隊長（特戰小組阿爾法的組長）柳時鎮大尉，而安普賢則是阿爾法特戰小組的組員任光南，負責小分隊的爆破工作和火器。 除了拍攝之外，安普賢和宋仲基私下也關係不錯，之前就曬過穿著作戰服的合影，兩位硬漢同時出鏡，荷爾蒙爆表。



（圖源：KBS《太陽的后裔》）

時間過得真快，當年的大熱劇《太陽的後裔》竟然是5年前的作品了。這5年裡安普賢知名度上升飛速，從配角榮升為主角，主演的《柔美的細胞小將》正在熱播中，下一部新劇《以吾之名》則是和實力派小花韓韶禧搭檔，非常值得期待。



（圖源：IG@bohyunahn）



（圖源：IG@bohyunahn、Netflix《以吾之名》）

（封面圖源：IG@bohyunahn）

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