女生必學的朴敏英自拍法！她的每一張自拍照都是「傳奇級」啊

朴敏英自拍法則又火了一次。

女生最愛的「殺時間」利器之一就是自拍，隨便拍拍1、2個小時就過去了。 在自拍盛行的當下，要如何拍出美美的照片，真的就得靠個人的悟性和技巧了。 打開朴敏英的SNS，可以看到她大量的自拍照，每一張都美得不像話。 其實去年她就公開過自拍小秘訣，只是這幾天又一次在韓網上火起來，可見這套自拍術有多實用了，可操行極強。 朴敏英的自拍秘訣影片實在YouTube個人頻道裡公開的，某日她在拍攝某雜誌的片場親自講授拍照的秘訣。 看完這一篇保證你讓你按變成自拍達人。



技巧1：「托腮時手指不能用力緊貼臉」

劃重點：手指只要拖住臉就行！手指貼在臉上是錯誤手勢，「那樣臉會顯得醜」。

（圖源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧2：「自拍的時候，留出一點髮絲，那樣會顯得更有魅力。」

看似無心垂下的髮絲就是讓你看起來自然又有魅力的精髓！

（圖源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧3：眼神里要有故事

（圖源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧4：看鏡頭發呆，不向任何事情+技巧5：把舌頭放在上顎，這樣嘴角就會自然上揚，微微張嘴

（圖源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

技巧6：不直視相機

視線放在距離相機5cm的地方，這樣拍出來的照片最具自然感。

（圖源：YouTube@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）



重新溫習了一遍朴敏英的自拍法，大家都學會了嗎？ 只是小編覺得這6個TIPS都不如一個秘訣，那就是朴敏英的顏值，有她這張臉想拍醜都很難吧。



（封面图源：ig@rachel_mypark）

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