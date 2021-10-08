【有片】韓孝周&朴炯植&趙宇鎮驚悚劇《Happiness》最新海報及預告片公開！平靜生活一夕之間徹底改變，被封鎖的公寓裡瀰漫恐懼與爭鬥

將在11月播出的tvN新劇《Happiness》昨日公開了Main海報和第一支預告片，謎團重重、驚悚懸疑氣氛滿格！#Happiness #韓孝周 #朴炯植 #趙宇鎮

《Happiness》是一部New Normal都市驚悚劇，以不久后的未來為背景，講述被孤立在階級社會縮小版公寓里的一群人努力求生的故事，隨著聚居了各種各樣人的大城市高層公寓因新型傳染病被封鎖，分裂、恐懼、為生存而展開的激烈鬥爭和心理戰都一一登場。



最新公開的海報中，公寓里的其他人都在匆忙跑下樓、似乎在躲避什麼，而尹新春（韓孝周 飾）、鄭伊賢（朴炯植 飾）和韓泰錫（趙宇鎮 飾）卻是向上逆行，並且不約而同地看向窗外，字幕寫道：「昨日之前的世界，崩塌了。 」



預告片中，趙宇鎮的聲音說：「昨天沒有問題，不能保障今天也沒有問題。 」沾血的白色窗簾隨風飄動，韓孝周問道：「擔心就會有改變嗎？ 」朴炯植：「這次的事也會平安度過的。 」趙宇鎮：「我也在盡全力守護了，為了組織。 」韓孝周：「變得幸福這件事，很難的。 」



韓孝周在劇中飾演警察特工隊戰術要員尹新春，行事果斷，不容易受到動搖，是個說做就做的行動派。



朴炯植飾演曾經是棒球投手的刑警鄭伊賢，比起行動更擅長動腦筋，心中懷著對高中同學尹新春的癡情，為了保護她不懼面對各種危機。



趙宇鎮飾演醫療司令部所屬中校韓泰錫，掌握著傳染病事態的關鍵，負責秘密調查新型傳染病的原因並防止擴散。



（圖源：CJ ENM）

《Happiness》將在11月5日晚10點40分（韓國時間）首播。

（封面圖源：Twitter@tvingdotcom，YouTube@TVING截圖）

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