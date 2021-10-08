【有片】韩孝周&朴炯植&赵宇镇惊悚剧《Happiness》最新海报及预告片公开！平静生活一夕之间彻底改变，被封锁的公寓里弥漫恐惧与争斗

将在11月播出的tvN新剧《Happiness》昨日公开了Main海报和第一支预告片，谜团重重、惊悚悬疑气氛满格！#Happiness #韩孝周 #朴炯植 #赵宇镇

《Happiness》是一部New Normal都市惊悚剧，以不久后的未来为背景，讲述被孤立在阶级社会缩小版公寓里的一群人努力求生的故事，随著聚居了各种各样人的大城市高层公寓因新型传染病被封锁，分裂、恐惧、为生存而展开的激烈斗争和心理战都一一登场。



最新公开的海报中，公寓里的其他人都在匆忙跑下楼、似乎在躲避什么，而尹新春（韩孝周 饰）、郑伊贤（朴炯植 饰）和韩泰锡（赵宇镇 饰）却是向上逆行，并且不约而同地看向窗外，字幕写道：「昨日之前的世界，崩塌了。 」



预告片中，赵宇镇的声音说：「昨天没有问题，不能保障今天也没有问题。 」沾血的白色窗帘随风飘动，韩孝周问道：「担心就会有改变吗？ 」朴炯植：「这次的事也会平安度过的。 」赵宇镇：「我也在尽全力守护了，为了组织。 」韩孝周：「变得幸福这件事，很难的。 」



韩孝周在剧中饰演警察特工队战术要员尹新春，行事果断，不容易受到动摇，是个说做就做的行动派。



朴炯植饰演曾经是棒球投手的刑警郑伊贤，比起行动更擅长动脑筋，心中怀著对高中同学尹新春的痴情，为了保护她不惧面对各种危机。



赵宇镇饰演医疗司令部所属中校韩泰锡，掌握著传染病事态的关键，负责秘密调查新型传染病的原因并防止扩散。



（图源：CJ ENM）

《Happiness》将在11月5日晚10点40分（韩国时间）首播。

（封面图源：Twitter@tvingdotcom，YouTube@TVING截图）

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