會盡快以第三季回歸！《第六感2》鄭PD還透露：「其實我們邀請過很多女嘉賓，但是都被拒絕了」

上個月24日劇終的《第六感2》是6名成員（劉在錫、吳娜拉、李相燁、全昭旻、Jessi、李美珠）根據製作組準備的主題場所、食物或人物，發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。

成員們展現夢幻般的默契，平均收視率達到2％，因為火熱的話題性，還延長2集才收官。



（圖源：tvN《第六感2》）

而《第六感2》的嘉賓陣容也非常華麗，從EXO Kai、河錫辰、2PM俊昊、MAMAMOO頌樂＆玟星、金聖喆、蔡鍾協＆南志鉉、Gray＆Loco、李相二、SHINee Key、安普賢等人氣明星來到節目，與成員們展現良好的化學反應。



（圖源：tvN《第六感2》）

鄭哲民PD近日接受採訪提到印象最深刻的嘉賓是MAMAMOO頌樂＆玟星、南志鉉。鄭PD表示：「其實我們給很多女藝人打了邀請電話，但都被拒絕。她們說可能會有獨自轉學到女高的心情，會感到負擔，但是這三位爽快地答應出演，真的非常感謝。南志鉉說是《第六感》的粉絲，讓我印象很深刻，我希望以後有更多女藝人可以答應出演就好了。」



（圖源：IG@sabita_5截圖）

（延伸閱讀：《第六感2》為何邀不到女嘉賓！劉在錫親自公開原因，成員們聽完都覺得很遺憾～）

第二季結束以後，人們對第三季製作更加期待。鄭PD表示：「我會努力盡快以第三季與大家見面，非常感謝大家喜歡我們《第六感》，爲了喜歡我們的眾多觀衆們，我們也會準備很多活動，希望大家繼續珍惜和喜愛。」



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（封面圖源：IG@sabita_5截圖）

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