会尽快以第三季回归！《第六感2》郑PD还透露：「其实我们邀请过很多女嘉宾，但是都被拒绝了」

上个月24日剧终的《第六感2》是6名成员（刘在锡、吴娜拉、李相烨、全昭旻、Jessi、李美珠）根据制作组准备的主题场所、食物或人物，发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。

成员们展现梦幻般的默契，平均收视率达到2％，因为火热的话题性，还延长2集才收官。



（图源：tvN《第六感2》）

而《第六感2》的嘉宾阵容也非常华丽，从EXO Kai、河锡辰、2PM俊昊、MAMAMOO颂乐＆玟星、金圣喆、蔡钟协＆南志铉、Gray＆Loco、李相二、SHINee Key、安普贤等人气明星来到节目，与成员们展现良好的化学反应。



（图源：tvN《第六感2》）

郑哲民PD近日接受采访提到印象最深刻的嘉宾是MAMAMOO颂乐＆玟星、南志铉。郑PD表示：「其实我们给很多女艺人打了邀请电话，但都被拒绝。她们说可能会有独自转学到女高的心情，会感到负担，但是这三位爽快地答应出演，真的非常感谢。南志铉说是《第六感》的粉丝，让我印象很深刻，我希望以后有更多女艺人可以答应出演就好了。」



（图源：IG@sabita_5截图）

（延伸阅读：《第六感2》为何邀不到女嘉宾！刘在锡亲自公开原因，成员们听完都觉得很遗憾～）

第二季结束以后，人们对第三季制作更加期待。郑PD表示：「我会努力尽快以第三季与大家见面，非常感谢大家喜欢我们《第六感》，爲了喜欢我们的众多观衆们，我们也会准备很多活动，希望大家继续珍惜和喜爱。」



（图源：IG@sabita_5截图）

（封面图源：IG@sabita_5截图）

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