【有片】《现在正在分手中》台词排练现场也太养眼了吧！宋慧乔一句话听得张基龙脸都红了，害羞到低头XD

韩剧《正在分手中》公开了台词排练现场影片。

宋慧乔不愧是男神收割机，许久未拍作品的她一回归立马搭档大势演员张基龙，合作了新剧《正在分手中》。 日前，剧组公开了台词排练现场影片，不仅让观众们看到了乔妹依旧能打的颜值，还让大家看到了入伍前的张基龙，也算是疗愈了迷妹们见不到他的惆怅。

《现在正在分手中》由《浪漫医生金师傅2》导演李吉福与《迷雾》的编剧诸仁合作打造。 宋慧乔饰演的河英恩，是时尚公司「The One」的设计组组长，是一位冷静的现实主义者，也是很聪明沉稳的第一主义者。 亮相排练现场的乔妹披著一头长发，身穿黑色皮衣，整个人都散发著温柔的气质。 而张基龙则穿著一件领口用牛仔布点缀的黑色单宁服，从颜值和气质上来看，两位主角既般配又养眼。



지금 헤어지는 중입니다

대본리딩 떴는데 세훈이는 없당... pic.twitter.com/5pkeqb88mf — 미랑 (@miowww_sh) September 30, 2021

大家你一句我一句地对台词，现场氛围一片融洽，听著前辈宋慧乔台词的张基龙始终面带笑容，尽显暖男风范。 演员崔希瑞对宋慧乔说：「看来那个男人（张基龙）很喜欢你。 」宋慧乔自信地会答：「想不喜欢我都难。 」明明是其他两人在对话，却听得张基龙忍不住嘴角上扬，他看了一眼宋慧乔之后更是害羞地低下头，可是露出的8颗牙齿出卖了他，因为笑得实在太开心了，连面颊都开始泛红。



《现在正在分手中》，讲述的是与离别相关的爱情故事，41岁的宋慧乔牵手30岁的张基龙，明明相差10岁却看不出任何年龄感，依旧CP感爆棚。 此外，该剧预计11月上线。

（图源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스, UAA）

（封面图源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스, UAA）

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