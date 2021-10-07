這卡司太強了！李秉憲&申敏兒&金宇彬&韓志旼&嚴正化&車勝元合作新劇《我們的藍調》，角色設定大公開

從李秉憲到韓志旼、申敏兒、金宇彬、車勝元、嚴正化，這部劇《我們的藍調》根本是用電影咖拍電視劇啊！

《我們的藍調》是由數個故事組成的多段式劇集，以溫暖生動的濟州、冰冷嚴酷的大海為背景，講述各個人物酸甜苦澀的人生故事，為站在人生的末尾、頂峰或開端的所有生活送上應援。 盧熙京作家和金圭泰導演繼《Live》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》之後第四度合作，從製作階段就備受關注。

李秉憲飾演濟州土生土長的卡車雜貨商「李東錫」，是一個粗糙而淳朴的鄉村男人。申敏兒飾演來到濟州島的有故事的女人「閔善雅」，和李秉憲對戲，將展現出和之前的可愛形象完全不同的、有深度的氛圍。



車勝元飾演成為完美的都市男人之後回到故鄉濟州的「崔韓秀」，李姃垠飾演頑強潑辣的魚鋪老闆「鄭恩熙」，和時隔30年回來的初戀崔韓秀重逢，兩個人在富有活力的濟州市場將展開怎樣的故事，讓人十分好奇。



（圖源：YG娛樂）



（圖源：Will娛樂）

韓志旼飾演當海女第一年的「李英玉」，雖然個性開朗爽快，但有很多傳聞，以及無法說出口的隱情。 金宇彬飾演天性樂觀溫暖的船長「朴正俊」，尋找不會離開濟州的女人時遇到了李英玉，並開始憧憬與她的愛情。



嚴正化飾演對辛苦的都市生活感到厭倦、回到濟州的「高美蘭」，和鄭恩熙是一對非常現實的朋友。



《我們的藍調》將在濟州島當地取景拍攝，由《沒關係，是愛情啊》、《世上最美的離別》、《海岸村恰恰恰》等的製作公司GT：st擔任製作，從演員到製作班底都值得信任，預計在2022年播出，具體平臺還在討論中。

（封面圖源：Coupangplay，TVDaily，YG娛樂，韓志旼FB，AM娛樂，SARAM娛樂）

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