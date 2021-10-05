丁海寅&Jisoo新劇《雪滴花》定檔12月開播！首張海報記錄雙人舞心動瞬間

由#丁海寅 和#BLACKPINK 成員#Jisoo 主演的JTBC新劇《#雪滴花》終於初步確定了開播時間，首張海報充滿浪漫氛圍！

《雪滴花》以1987年的首爾為背景，講述某一天突然滿身鮮血地闖進女子大學宿舍的名門大學生林「秀浩」（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的女大學生「英露」（Jisoo 飾）之間的愛情故事，由《Sky Castle》 導演趙賢卓和編劇柳賢美再度合作打造。

今日公開的第一張海報中，秀浩和英露在浪漫的「Open House」派對上翩翩起舞。



《雪滴花》從去年開始籌備，期間被韓國網民指出存在貶低民主化運動、美化安企部和間諜之嫌，對此JTBC表示劇集是以80年代軍事政權為背景、 諷刺南北對峙的情況下1987年韓國大選政局的黑色喜劇，絕無網友質疑的內容，並修改了女主角原本的名字「英初」，以避免令人聯想起韓國民主運動女性代表人物千英初。

除了丁海寅和Jisoo之外，演員劉寅娜、張勝祖、尹世雅、金惠奫和鄭釉珍也將在劇中擔任主要角色，分別飾演國立醫院外科醫生、國家情報院組長、湖秀女子大學宿舍舍監、因財務問題無法上大學的宿舍電話接線員等等。



（圖：JTBC）

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