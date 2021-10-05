丁海寅&Jisoo新剧《雪滴花》定档12月开播！首张海报记录双人舞心动瞬间

由#丁海寅 和#BLACKPINK 成员#Jisoo 主演的JTBC新剧《#雪滴花》终於初步确定了开播时间，首张海报充满浪漫氛围！

《雪滴花》以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然满身鲜血地闯进女子大学宿舍的名门大学生林「秀浩」（丁海寅 饰），和冒著被监视的危机藏匿并治疗他的女大学生「英露」（Jisoo 饰）之间的爱情故事，由《Sky Castle》 导演赵贤卓和编剧柳贤美再度合作打造。

今日公开的第一张海报中，秀浩和英露在浪漫的「Open House」派对上翩翩起舞。



《雪滴花》从去年开始筹备，期间被韩国网民指出存在贬低民主化运动、美化安企部和间谍之嫌，对此JTBC表示剧集是以80年代军事政权为背景、 讽刺南北对峙的情况下1987年韩国大选政局的黑色喜剧，绝无网友质疑的内容，并修改了女主角原本的名字「英初」，以避免令人联想起韩国民主运动女性代表人物千英初。

除了丁海寅和Jisoo之外，演员刘寅娜、张胜祖、尹世雅、金惠奫和郑釉珍也将在剧中担任主要角色，分别饰演国立医院外科医生、国家情报院组长、湖秀女子大学宿舍舍监、因财务问题无法上大学的宿舍电话接线员等等。



（图：JTBC）

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