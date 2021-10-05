原來剩下的集數不多了ㅠㅠ《海岸村恰恰恰》6日正式殺青，下週末迎來大結局！

大熱韓劇《海岸村恰恰恰》也要和觀眾說再見了。

由金宣虎和申敏兒主演的「鄉村愛情故事」《海岸村恰恰恰》開播以來一直保持著高開高走的猛勁勢頭，播到第5集時收視率就破了10%，隨著一集又一集相繼播出，飆升的不僅有收視率，大眾評分也是一路走高，口碑極佳。



據韓媒《Joy News》報導稱，《海岸村恰恰恰》將於10月6日正式殺青，雖然存在因天氣原因拍攝日程有變動的可能性，但本周內計畫全部拍攝結束。 目前劇組尚未公開任何延長劇集或停播的消息，也就是說總計16集的《海岸村恰恰恰》將於10月17日正式落幕。

《海岸村恰恰恰》既有搞笑的劇情，也有動人的情節，在金宣虎和申敏兒的帶領下，讓觀眾們逐漸入戲，劇裡的人物們不斷成長，人設越來越飽滿，也越來越有魅力。 申敏兒飾演的慧珍從大城市來到了海邊小村，從冷漠的都市女慢慢融入到了小村「熟人社會」中，在新環境和新風土人情的洗滌之下，慧珍領悟到了人生的真諦。 而金宣虎飾演的洪班長既修得了房子，也撩得了美女醫生，憑藉熱心腸、樂於助人的優良品質成為了小村的百事通，也闖入了都市女精英的芳心。



雖然慧珍和洪班長的愛情很俗套，卻俗得很「高級」又清新，甜而不狗血，恰到好處的推拉，恰到好處的心動最是讓觀眾喜歡，再加上慧珍的高冷、 邊界感和有優越感在小村居民與洪班長的「侵入」下逐漸瓦解的過程也讓我們開始思考「也許這才是正常的人際交往」，大城市勾心鬥角「養」出的那些「刺」是時候該收回去了。



「首圖：tvN《海岸村恰恰恰》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞