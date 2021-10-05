原来剩下的集数不多了ㅠㅠ《海岸村恰恰恰》6日正式杀青，下周末迎来大结局！

大热韩剧《海岸村恰恰恰》也要和观众说再见了。

由金宣虎和申敏儿主演的「乡村爱情故事」《海岸村恰恰恰》开播以来一直保持著高开高走的猛劲势头，播到第5集时收视率就破了10%，随著一集又一集相继播出，飙升的不仅有收视率，大众评分也是一路走高，口碑极佳。



据韩媒《Joy News》报导称，《海岸村恰恰恰》将於10月6日正式杀青，虽然存在因天气原因拍摄日程有变动的可能性，但本周内计画全部拍摄结束。 目前剧组尚未公开任何延长剧集或停播的消息，也就是说总计16集的《海岸村恰恰恰》将於10月17日正式落幕。

《海岸村恰恰恰》既有搞笑的剧情，也有动人的情节，在金宣虎和申敏儿的带领下，让观众们逐渐入戏，剧里的人物们不断成长，人设越来越饱满，也越来越有魅力。 申敏儿饰演的慧珍从大城市来到了海边小村，从冷漠的都市女慢慢融入到了小村「熟人社会」中，在新环境和新风土人情的洗涤之下，慧珍领悟到了人生的真谛。 而金宣虎饰演的洪班长既修得了房子，也撩得了美女医生，凭藉热心肠、乐於助人的优良品质成为了小村的百事通，也闯入了都市女精英的芳心。



虽然慧珍和洪班长的爱情很俗套，却俗得很「高级」又清新，甜而不狗血，恰到好处的推拉，恰到好处的心动最是让观众喜欢，再加上慧珍的高冷、 边界感和有优越感在小村居民与洪班长的「侵入」下逐渐瓦解的过程也让我们开始思考「也许这才是正常的人际交往」，大城市勾心斗角「养」出的那些「刺」是时候该收回去了。



「首图：tvN《海岸村恰恰恰》」

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