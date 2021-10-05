韓國造型師已經不滿足於剪大牌衣服了～aespa Winter新LOOK驚呆大眾：是有多瘦才能穿進去！

韓國造型師太會玩了！！！

每次偶像團回歸，新造型永遠都是最佳熱議話題，造型師們為了吸睛也是使出了渾身解數，什麼大牌服裝修修剪剪、絲巾變上衣&裙子早已無法滿足他們了，這次造型師們又腦洞大開開創了新思路。 人氣女團aespa攜首張迷你專輯重磅回歸，日前公開了主打曲《Savage》的宣傳照，眾人的視線全都集中在了Winter身上，齊劉海+短髮造型讓她秒變霸氣禦姐，螢光綠與藏藍色結合的「針織衣」襯得她身材曼妙，看完只想大誇這造型師的眼光很不錯。



▲twitter@@aespa_official

熱衷於時尚的潮人們就上網搜索Winter衣服的牌子了，因為領口和袖口都印著LOGO「GGRN」的字樣，找起來也是容易了許多，只是不搜不知道，一搜嚇一跳，這哪裡是潮服啊，明明是襪子啊？ ！也就是說SM娛樂的造型師把襪子改造成了衣服穿在了Winter身上，襪口上印著LOGO的鬆緊部分變成了領口、袖口。 小編一邊感歎造型師的奇思妙想，一邊驚歎Winter是有多瘦才可以把襪子當衣服穿啊，順便也超級好奇這身Look到底用了幾雙襪子？





▲KAKAO STORY截圖

「首圖：twitter@@aespa_official」

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